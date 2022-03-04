Китай висловив занепокоєння через обстріл Запорізької АЕС

У Китаї порушили мовчання щодо вторгнення Росії в Україну та висловили серйозне занепокоєння через обстріл Запорізької АЕС в Енергодарі, повідомляє Insider.

Так, у Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що стурбовані ядерною безпекою України. Представник МЗС Китаю Ван Веньбінь закликав Росію до "спокою та стриманості".

"Китай надає великого значення ядерній безпеці та серйозно стурбований ситуацією з безпекою ядерних об'єктів в Україні", - заявив на прес-конференції глава МЗС Ван Веньбінь.