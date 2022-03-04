Зеленський: Рада ООН створила комісію з розслідування військових злочинів проти українців

Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення Радою ООН з прав людини міжнародної комісії з розслідування фактів воєнних злочинів РФ в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вітаю установу Радою ООН з прав людини міжнародної комісії з розслідування фактів російських військових злочинів проти українців. Докази будуть документовані для використання у міжнародних судах. Російські військові злочинці будуть покарані", - написав Зеленський у Twitter у п'ятницю.