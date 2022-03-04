Акціонерне товариство "Укрпошта" відновлює доставку відправлень до США з 8 березня, повідомляє Українські Новини.

"Укрпошта" спільно з партнером – українською авіакомпанією WindRose у рамках чартерної програми підтримки малого та середнього бізнесу відновили доставку відправлень до США через Польщу. Чартер доставлятиме експорт у Нью-Йорк раз на тиждень, а по дорозі назад доставлятиме в Україну гуманітарну допомогу", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, перший рейс сполученням "Варшава - Нью-Йорк" заплановано на 8 березня.

"Укрпошта" планує, що такі рейси для перевезення експорту та гуманітарної допомоги стануть регулярними найближчим часом.

Доставку гуманітарних вантажів з Польщі до України та до місця призначення "Укрпошта" здійснить власним коштом.

"Ми знайшли можливість підтримати тисячі українських підприємців, щоб вони не залишилися без роботи і могли доставляти свої товари на глобальні торговельні майданчики, зокрема на Amazon та Etsy. Оскільки ці маркетплейси приєдналися до санкцій проти Росії та заблокували російських продавців, я вважаю за правильне скористатися ситуацією українським підприємцям та запропонувати свої товари світу", - зазначив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він додав, що чартером на шляху зі США до України можна перевезти до 40 тонн гуманітарної допомоги.

Доставка відправлень з території України до Варшави здійснюватиметься наземним транспортом, попередньо вони пройдуть необхідне митне оформлення на території України.