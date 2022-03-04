Путін: У нас немає недобрих намірів до сусідів

Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю, 4 березня, заявив, що РФ не має недобрих намірів щодо сусідів, повідомляє Корреспондент.

"У нас немає жодних недобрих намірів щодо наших сусідів. Їм би порадив теж не нагнітати ситуацію, не вводити жодних обмежень, ми всі зобов'язання виконуємо і виконуватимемо далі. Не бачимо жодної необхідності ситуацію нагнітати чи погіршувати наші стосунки. Всі наші дії, якщо вони виникають, виникають виключно завжди у відповідь на якісь недружні дії щодо РФ. Я думаю, що всі мають задуматися про те, щоб нормалізувати відносини та нормально співпрацювати", - сказав він.