The Times: У Британії підтримують розміщення біженців у конфіскованих особняках олігархів РФ

Віцепрем’єр Британії Домінік Рааб заявив, що підтримує конфіскацію особняків російських олігархів для розміщення українських біженців. Про це, з посиланням на видання The Times, повідомляє Європейська правда.

На запитання в ефірі LBC, чи зможе Британія захопити майно, що належить російській еліті, як покарання за вторгнення Росії в Україну, Рааб відповів:

"Так, якщо у нас є докази та правова основа, ми це зробимо".

На запитання, чи підтримає він використання цієї власності для розміщення українських біженців, як закликав член Кабінету міністрів Майкл Гоув, Рааб відповів:

﻿﻿"Так, абсолютно".

Уряд Британії стикається з критикою через те, що власник футбольного клубу "Челсі" і союзник Путіна Роман Абрамович досі не потрапив під санкції.