ЄК призупинила програми транскордонного співробітництва з РФ та Білоруссю

Європейська комісія (ЄК) оголосила у п'ятницю, що призупинила програми транскордонного співробітництва з Росією та Білоруссю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Призупинення всіх транскордонних і транснаціональних програм та платежів для Росії й Білорусі і водночас посилення підтримки України - це конкретне вираження європейської політики згуртування та солідарності з українським народом" , - заявила член ЄК з питань згуртування та реформ Еліза Феррейра.

У комюніке ЄК зазначається, що призупинення програм за участю Росії та Білорусі набуває чинності негайно.

Загальне фінансування ЄС для восьми програм із Росією становило 178 млн євро і для двох програм із Білоруссю - 257 млн євро.