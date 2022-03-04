МОЗ: як діяти у разі відсутності водопостачання

Міністерство охорони здоров'я опублікувало﻿ рекомендації з порятунку життя, а саме: що робити, якщо в будинку відсутнє водопостачання, пише Кароліна Гайдук, РБК-Україна.

Необхідно використовувати питну воду:

з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання (колодязів, шахтних колодязів);

пунктів розливу питної води (у тому числі пересувних) за їх наявності;

фасовану воду і воду в ємностях для індивідуального використання.

"Зберігати питну воду потрібно в закритих ємностях. При цьому обов'язково позначити написами: "Вода знезаражена для пиття", "Вода для технічних потреб", "Вода для господарських потреб". Як правило, роблять 2-3-добовий запас" , - зазначили у відомстві.

Крім того, для пиття і приготування їжі воду потрібно кип'ятити (не менше 10 хвилин з моменту закипання). Але навіть при зберіганні її в чистій і добре закритій ємності термін придатності не перевищує однієї доби.