Ціни на нафту можуть вирости до 200 доларів

Світові ціни на нафту можуть зрости вдвічі – до 200 доларів за барель, очікуючи ймовірного запровадження ембарго на торгівлю цією сировиною з Росією, повідомляє Економічна правда.

У листі до інвесторів Westbeck Capital Management повідомив про те, що обмеження на торгівлю російською нафтою рухатимуть світові ціни на чорне золото до 150, 175 та навіть понад 200 доларів за барель. Це створить значний інфляційний тиск по всьому світу та примусить ФРС до набагато жорсткішого підняття ключової ставки.