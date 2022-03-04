Через війну обсяг ВВП України скоротився вдвічі

Така ситуація чинить тиск на державні фінанси, повідомляє Ділова столиця.

За поточними підрахунками Національного банку зараз ВВП України становить лише половину того, яким він був до початку війни.

"Ми намагаємося тримати нашу фінансову систему під контролем, але наші попередні розрахунки, які ми робимо щодня, показують, що обсяг нашого ВВП зараз становить лише половину нормального обсягу ВВП у мирних умовах" , - заявив Ніколайчук.

Він зазначив, що така ситуація чинить тиск на державні фінанси, тому Україна гостро потребує фінансової підтримки міжнародної спільноти для того, щоб протистояти Росії.