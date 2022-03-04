ОВА: Окупанти не дали добро на зелений коридор для Херсонщини

ОВА: Окупанти не дали добро на зелений коридор для Херсонщини

Окупанти не дали добро на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину, повідомив﻿ голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

"Щойно мені повідомили, що окупанти не дали добра на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину", – йдеться у повідомленні.

Українська влада сформувала 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим, але військові РФ кажуть, що "самі забезпечать гуманітарну допомогу".

"Ми і далі будемо вимагати від окупантів можливості підвезення української гуманітарної допомоги!" – додав Лагута.
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