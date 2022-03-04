ОВА: Окупанти не дали добро на зелений коридор для Херсонщини
Окупанти не дали добро на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину, повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.
"Щойно мені повідомили, що окупанти не дали добра на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину", – йдеться у повідомленні.
Українська влада сформувала 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим, але військові РФ кажуть, що "самі забезпечать гуманітарну допомогу".
"Ми і далі будемо вимагати від окупантів можливості підвезення української гуманітарної допомоги!" – додав Лагута.