ОВА: Окупанти не дали добро на зелений коридор для Херсонщини

Окупанти не дали добро на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину, повідомив﻿ голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

"Щойно мені повідомили, що окупанти не дали добра на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину" , – йдеться у повідомленні.

Українська влада сформувала 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим, але військові РФ кажуть, що "самі забезпечать гуманітарну допомогу".