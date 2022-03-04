Туреччина пропонує організувати зустріч голів МЗС України та Росії

Туреччина пропонує організувати зустріч голів МЗС України та Росії

Туреччина запропонувала провести зустріч голів МЗС України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова на полях дипломатичного форуму в Анталії. Вважає, що може допомогти налагодити контакт між країнами.﻿ Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлюта Чавушогла, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Туреччина - одна з небагатьох країн, здатних налагодити діалог з обома сторонами. Ще до початку війни ми планували зібрати обох міністрів закордонних справ на дипломатичному форумі в Анталії, але це було до війни. Ми хочемо звести українську та російську сторони на міністерському рівні. вчора підтвердив свою участь, але я не знаю, чи може за цих умов приїхати глава МЗС України", - заявив Чавушоглу.
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