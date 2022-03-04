Туреччина пропонує організувати зустріч голів МЗС України та Росії

Туреччина запропонувала провести зустріч голів МЗС України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова на полях дипломатичного форуму в Анталії. Вважає, що може допомогти налагодити контакт між країнами.﻿ Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлюта Чавушогла, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Туреччина - одна з небагатьох країн, здатних налагодити діалог з обома сторонами. Ще до початку війни ми планували зібрати обох міністрів закордонних справ на дипломатичному форумі в Анталії, але це було до війни. Ми хочемо звести українську та російську сторони на міністерському рівні. вчора підтвердив свою участь, але я не знаю, чи може за цих умов приїхати глава МЗС України" , - заявив Чавушоглу.