Столтенберг: НАТО не запроваджуватиме безпольотну зону над Україною

Союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що стосується безпольотної зони. Це було згадано. Водночас союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором або війська НАТО - діяти на території України" , - сказав Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. ﻿

Введення над Україною безпольотної зони могло б призвести до повномасштабної війни в Європі, тому війська НАТО не будуть безпосередньо залучені до конфлікту в Україні ні на землі, ні у повітряному просторі, зазначив він.

"Наша оцінка полягає в тому, що ми розуміємо відчай, але ми також вважаємо, що якби це зробили, ми прийдемо до повномасштабної війни в Європі, залучення набагато більшої кількості країн, що призведе до набагато більшого людського страждання. Це причина, з якої ми приймаємо це болюче рішення - запровадити сильні санкції, надавати значну підтримку, збільшувати підтримку, але водночас не залучати війська НАТО безпосередньо до конфлікту в Україні ні на землі, ні у повітряному просторі" , - сказав Столтенберг.

Генсек зазначив, що союзники НАТО несуть відповідальність за те, щоб ця війна не вийшла за межі України.

"Бо це буде навіть небезпечніше, руйнівніше і завдасть ще більше людських страждань. Тому ми ясно заявили, що не збираємося входити в Україну ні на землі, ні в український повітряний простір" , - наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що єдиним способом запровадження безпольотної зони є відправлення винищувачів НАТО в український повітряний простір, а потім її впровадження через постріли в російські літаки.