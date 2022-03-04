Єврокомісія зупинила транскордонну співпрацю з РФ та Білоруссю

Загальне фінансування ЄС для восьми програм з Росією становило 178 млн. євро і для двох програм з Білоруссю – 257 млн. євро, повідомляє Корреспондент.

Європейська комісія призупинила програми транскордонного співробітництва з Росією та Білоруссю. Про це повідомляється на сайті ЄК у п'ятницю, 5 березня.

"Призупинення всіх транскордонних та транснаціональних програм та платежів для Росії та Білорусі і водночас посилення підтримки України – це конкретне вираження європейської політики згуртування та солідарності з українським народом", – заявила член Єврокомісії з питань згуртування та реформ Еліза Феррейра.

Вказано, що зупинення програм за участю Росії та Білорусі набуває чинності негайно. Загальне фінансування ЄС для восьми програм з Росією становило 178 млн. євро і для двох програм з Білоруссю – 257 млн. євро.

У повідомленні ЄК наголошується, що регламент щодо програм транскордонного співробітництва передбачає призупинення "у випадках порушення міжнародного права, прав людини, демократичних принципів та верховенства закону".