У Кремлі не бачать перспективи зустрічі Зеленського та Путіна найближчим часом

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання щодо можливості переговорів Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, заявив, що зараз черга за переговорами делегацій двох країн. Про це, з посиланням на росЗМІ, повідомляє Страна UA.

"Ви знаєте, що, власне, вчора відбувся другий раунд переговорів. Наразі черга за цими переговорами. Є можливість делегаціям доносити один до одного чітко без зайвих посередників... усі елементи позицій. Елементи нашої позиції доведені до відома української сторони" , - сказав він.﻿