Столтенберг: РФ вводить в Україну важче озброєння

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що майбутні дні в Україні, ймовірно, будуть гіршими, оскільки Збройні сили Росії вводять важче озброєння та продовжують свої атаки у всій країні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наступні дні, ймовірно, будуть гіршими, з великою кількістю смертей, великими стражданнями й більшими руйнуваннями, оскільки Збройні сили Росії вводять тяжче озброєння і продовжують свої атаки у всій країні", - сказав Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю.