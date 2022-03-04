У Мелітополі проходить мітинг на підтримку України

У захопленому російськими військами Мелітополі мітинги на підтримку України відбуваються вже четвертий день, повідомляє Корреспондент.

На Запоріжжі продовжуються акції протесту проти російської окупації. Відповідні кадри з'явилися у мережі.

Вранці 4 березня ходу із національними прапорами провели жителі Приморська. У захопленому російськими військами Мелітополі мітинги на підтримку України відбуваються вже четвертий день по кілька тисяч учасників акції, що збираються на центральній площі міста, на площі Перемоги.

Люди тримають у руках плакати з написами "Вбивці на..й пішли геть" та інші, а також скандують: "Мелітополь вставай", "Окупанти", "Фашисти", "Ми тут влада", "Слава Україні! Слава ВСУ! Героям слава!" . Також люди співають гімну України.

На даний момент у Мелітополі російськими військовими оточено місцеву телевежу. Окупанти встановили там своє обладнання та розпочали трансляцію російських каналів.