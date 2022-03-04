США назвали обстріл Запорізької АЕС військовим злочином

Путінський обстріл атомної електростанції робить ще один крок уперед у його царстві терору, заявили у посольстві США, повідомляє Корреспондент.

Обстріл Запорізької АЕС в Енергодарі є воєнним злочином Росії. Про це повідомляє посольство США у п'ятницю, 4 березня.

"Напад на атомну електростанцію є військовим злочином. Путінський обстріл найбільшої в Європі атомної електростанції робить ще один крок уперед у його царстві терору", - сказано у повідомелнні .



Нагадаємо, цієї ночі внаслідок обстрілу російськими військами на території ЗАЕС виникла пожежа. Зайнялося три поверхи з п'яти одного з будівель навчально-тренувального комплексу. При цьому загарбники не давали змоги пожежникам підібратися до об'єкта, обстрілюючи їх. Пізніше рятувальники змогли розпочати гасіння пожежі. Наразі його ліквідовано.

Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими військовими. Внаслідок нічного штурму Запорізької АЕС російськими агресорами загинули троє українських військових. Ще двоє отримали поранення.