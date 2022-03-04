Microsoft призупиняє продажі та надання послуг у Росії

Великий розробник програмного забезпечення Microsoft призупиняє продаж та надання послуг у Росії. Про це йдеться у заяві президента компанії Бреда Сміта, повідомляє Новое время.

У компанії оголосили, що припиняють усі продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії через напад російської армії на Україну.

" Ми з жахом, обурені і засмучені зображеннями та новинами про війну в Україні, і засуджуємо це невиправдане, нічим не спровоковане і незаконне вторгнення Росії" , - заявили в компанії.

Крім того, Microsoft працює з урядами США, Європейського союзу та Британії, щоб зупинити « багато аспектів» свого бізнесу в Росії. Ці зупинки відповідають урядовим санкціям.

" Ми вважаємо, що найбільш ефективно допомагаємо Україні, коли зробимо конкретні кроки в координації з рішеннями, які приймаються цими урядами, і ми будемо робити додаткові кроки в міру розвитку ситуації" , - заявив Сміт.

Раніше діяльність у Росії припинив великий американський розробник ПЗ Oracle , SAP припинила продажі в РФ.