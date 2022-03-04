У ДСНС розповіли, що робити, якщо у будинку стався завал

У зв’язку з нападом Росії на Україну значна кількість будинків була пошкоджена або зруйнова внаслідок бомбардувань та обстрілів. Розповідаємо про правила самопорятунку у випадку обвалу будівлі, повідомляє Новое время.

ДСНС України опублікували інструкцію, як поводитись у випадку, якщо будинок, в якому ви знаходитесь, обвалився.

Обвал у будинку — що робити