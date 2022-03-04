У ДСНС розповіли, що робити, якщо у будинку стався завал
У зв’язку з нападом Росії на Україну значна кількість будинків була пошкоджена або зруйнова внаслідок бомбардувань та обстрілів. Розповідаємо про правила самопорятунку у випадку обвалу будівлі, повідомляє Новое время.
ДСНС України опублікували інструкцію, як поводитись у випадку, якщо будинок, в якому ви знаходитесь, обвалився.
Обвал у будинку — що робити
- Спробуйте вивільнити руки та ноги;
- Оцініть навколишню обстановку;
- Обережно розберіть завал. Намагайтесь не зачепити ті, на чому все тримається;
- Якщо не впевнені у своїх силах, терпляче зовіть на допомогу.
- Якщо є можливість, скористайтесь телефоном, стукайте по батареях опалення, трубах.
- Якщо ніхто не чує, спробуйте розбирати завал.
- Звільнившись, огляньте собі. По можливості надайте собі першу медичну допомогу.
- В очікуванні допомоги намагайтеся уникнути переохолодження.