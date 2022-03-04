У ДСНС розповіли, що робити, якщо у будинку стався завал

У ДСНС розповіли, що робити, якщо у будинку стався завал

У зв’язку з нападом Росії на Україну значна кількість будинків була пошкоджена або зруйнова внаслідок бомбардувань та обстрілів. Розповідаємо про правила самопорятунку у випадку обвалу будівлі, повідомляє Новое время.

ДСНС України опублікували інструкцію, як поводитись у випадку, якщо будинок, в якому ви знаходитесь, обвалився.

Обвал у будинку — що робити

  1. Спробуйте вивільнити руки та ноги;
  2. Оцініть навколишню обстановку;
  3. Обережно розберіть завал. Намагайтесь не зачепити ті, на чому все тримається;
  4. Якщо не впевнені у своїх силах, терпляче зовіть на допомогу.
  5. Якщо є можливість, скористайтесь телефоном, стукайте по батареях опалення, трубах.
  6. Якщо ніхто не чує, спробуйте розбирати завал.
  7. Звільнившись, огляньте собі. По можливості надайте собі першу медичну допомогу.
  8. В очікуванні допомоги намагайтеся уникнути переохолодження.
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