Загрози вторгнення в Україну білоруських військ зараз немає — Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що загрози вторгнення білоруських військ в Україну наразі немає, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу Подоляк зазначив, що Білорусь надала свою територію для дій російської армії, «але не більше»:

«Я б не перебільшував ризики, які є з білоруського боку… На сьогодні немає мобілізації в обсязі, достатньому для того, щоб Білорусь взяла участь у бойових діях. Принаймні на сьогодні [Білорусь] не братиме і у нас немає інформації, що вона готова взяти участь у бойових діях на стороні РФ».

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські окупанти можуть готувати озброєну провокацію, щоб втягнути білоруські війська у війну проти України.

Російські військові розпочали повномасштабний наступ на Україну зокрема з території Білорусі. 24 лютого до зони Чорнобильської АЕС з території Білорусі увійшли ворожі війська, які потім захопили станцію. Також у Генштабі ЗСУ заявили, що з території Білорусі у напрямку України випускають снаряди, летять літаки та йде техніка.