Російська сенаторка розповіла про втрати окупантів на війні з Україною

Російська сенаторка Людмила Нарусова повідомила, що в одній із рот Збройних сил РФ, які беруть участь у війні проти України, зі ста людей особового складу в живих залишилися лише четверо, повідомляє Новое время.

Відео виступу політикині публікують у соціальних мережах у п'ятницю, 4 березня.

За її словами, у бойових діях на території України беруть участь російські солдати строкової служби, яких примушують підписати контакт.

"Вчора із зони бойових дій було виведено саме ті самі строковики, яких або змушували підписати контакт, або за них підписували. Але тільки в результаті з роти в сто людей живими залишилися четверо" , — сказала Нарусова.

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати РФ у живій силі становили понад 9000 осіб із початку війни проти України.