Армія РФ завдала авіаудару по приватним будинкам під Києвом - Нацполіція

Ворожа армія 4 березня завдала авіаудару по приватним житловим будинкам в Київській області. Авіаудар був здійснений по Мархалівці, що в Глевахівській територіальній громаді Фастівського району, близько 15:24, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповiли в Національній поліції.

В ДСНС уточнили, що в результаті обстрілу, сталося загоряння більше восьми приватних житлових будинків.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Підрозділами ДСНС евакуйовано 2 дітей з під завалів.