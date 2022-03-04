Армія РФ завдала авіаудару по приватним будинкам під Києвом - Нацполіція
Ворожа армія 4 березня завдала авіаудару по приватним житловим будинкам в Київській області. Авіаудар був здійснений по Мархалівці, що в Глевахівській територіальній громаді Фастівського району, близько 15:24, повідомляє РБК-Україна.
Про це розповiли в Національній поліції.
В ДСНС уточнили, що в результаті обстрілу, сталося загоряння більше восьми приватних житлових будинків.
Підрозділами ДСНС евакуйовано 2 дітей з під завалів.
"Станом 16:55 4 березня в с. Мархалівка Фастівського району пожежу в приватних житлових будинках ліквідовано. Внаслідок обстрілу загинуло 5 осіб (з них 3 дітей), ще одна жінка можливо знаходиться під завалами", - йдеться в повідомленні.