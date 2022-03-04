Чорногорія закрила повітряний простір для російських літаків

Ще одна країна ЄС закрила своє небо для літаків Російської Федерації, повідомляє Сьогодні.

Влада Чорногорії з п'ятниці, 4 березня закриває повітряний простір країни для російських літаків.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ республіки.

Таким чином країна приєднується до всіх обмежувальних санкцій, введених проти РФ через відкриту війну з Україною. Чорногорія також підтримає запровадження восьми пакетів індивідуальних та економічних санкцій проти країни агресора.

Прохання Зеленського

У ніч на 1 березня президент України звернувся до західних партнерів та решти світу. Він закликав накласти більше санкцій на Росію, щоб зупинити вторгнення.

Володимир Зеленський наполіг на повному закритті неба для російських ракет, літаків та вертольотів. Для Росії можуть перекрити входи в порти, канали та аеропорти світу. Водночас, Україна вже подала заявку на приєднання до Євросоюзу. Її зареєстрували у Брюсселі.

Раніше ми повідомляли, що угорська авіакомпанія WizzAir скасувала рейси в Україні. Власники квитків можуть їх обміняти чи повернути гроші.