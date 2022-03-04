Путін хоче втягнути ОДКБ у війну проти України, - Данілов

Президент Росії Володимир Путін хоче втягнути в війну проти України інші країни. Зокрема, країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), повідомляє РБК-Україна.

Про це заявляє секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону єдиних новин.

"Наша розвідка дає наступні дані. Путін дуже хоче залучити ОДКБ: киргизів, узбеків та інші народності. Якщо ми це побачимо, то це буде взагалі неприпустимо. Зараз є інформація, що вони намагаються збирати з Далекого Сходу, де живуть удмурти і якути. Вони вже там збирають, тому що охочих воювати у них вже не так багато" , - зазначив він.

Зазначимо, членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія і Таджикистан.