ГУР: Спецназ знищив десятки окупантів у Гостомелі та показав трофеї

У розвідці поділилися інформацією про втрати РФ, повідомляє Сьогодні.

У боях за Гостомель українські бійці спецназу за підтримки територіальної оборони за дві доби знищили понад 50 окупантів, місто перебуває під контролем ЗСУ. Захоплено ворожу техніку, зброю та документи.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"У боях за Гостомель знищено щонайменше 50 окупантів зі складу 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (м. Ульяновськ). З українського боку в боях взяли участь бійці спецназу ГУР МО, третього окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава та групи місцевого опору" , – йдеться у повідомленні.

/ Фото: Головне управління розвідки Міноборони

У ГУР зазначили, що українські військові захопили численні трофеї, серед них зброю, військову техніку, штабні та особисті документи. Захоплена у ворога, придатна для використання зброя, передана місцевим групам опору.

/ Фото: Головне управління розвідки Міноборони

/ Фото: Головне управління розвідки Міноборони

При цьому у знищених окупантів не було при собі військових жетонів та жодних документів, що засвідчують особу, крім сертифікатів про вакцинацію та незаповнені медичні книжки.

/ Фото: Головне управління розвідки Міноборони

"Місто Гостомель знаходиться під контролем українських військ. Нагадуємо, що Гостомель – одне зі стратегічних передмість Києва. Бої за контроль над ним ведуться з початку російської агресії. Тут знаходиться аеродром, над яким окупанти прагнуть взяти контроль з метою висадки десанту та вантажів" , – зазначили у ГУР.

Озвучені загальні втрати РФ

На дев'ятий день війни Росії проти України втрати окупантів перевищили 10 тисяч вбитих, поранених та полонених, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Також він підтвердив знищення щонайменше одного російського генерала.