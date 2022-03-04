У Росії заблокували найбільшу соціальну мережу Facebook

Рішенням Роскомнагляду в Росії заблокували найбільшу соціальну мережу Facebook, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Роскомнагляду.

"4 березня 2022 року ухвалено рішення про блокування доступу до мережі Facebook (належить компанії Meta Platforms, Inc.) на території Російської Федерації" , — зазначено у повідомленні.

У відомстві повідомили, що "з жовтня 2020 року зафіксовано 26 випадків дискримінації російських ЗМІ та інформаційних ресурсів із боку Facebook".

"В останні дні соціальною мережею доступ був обмежений до аккаунтів: телеканалу "Звезда", інформаційного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, інформаційних ресурсів "Лента.ру" та "Газета.ру"" , — вказують у Роскомнагляді.

"Згадані обмеження заборонені Федеральним законом № 272-ФЗ "Про заходи впливу на осіб, причетних до порушень основних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації", прийнятим, у тому числі, для недопущення порушень ключових принципів вільного поширення інформації та безперешкодного доступу російських користувачів до російських ЗМІ на іноземних інтернет-платформах" , — додали в російському регуляторі.

Нагадаємо, за даними Міноборони, найближчим часом ворог активізуватиме проведення інформаційних операцій проти України.