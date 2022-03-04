У Bellingcat прогнозують, що у Росії вистачить ресурсів воювати ще на два дні

У російського агресора залишилося ресурсів на війну в Україні до неділі, 4 березня, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив головний розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв в ефірі українських телеканалів.

"У Росії залишилося ресурсів на війну до неділі (6 березня), після них чекає крах. Також наступного тижня на Росію чекають санкції, масштабу яких "ми раніше ще не бачили", і вони торкнуться навіть Путіна" , – сказав Грозів.

Нагадаємо, за даними українського Генштабу, російські окупанти кинули основні зусилля на оточення Києва та припинення опору на захоплених територіях.