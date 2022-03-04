Місія МАГАТЕ терміново їде в Україну з перевіркою

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) терміново проведе перевірку атомних електростанцій в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні НАЕК "Енергоатом".

"Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агенція планує прибути до України для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом окупантами Запорізької атомної станції" , — йдеться у повідомленні.

Також передбачається провести перевірку у зоні Чорнобильської АЕС.

У перший день війни 24 лютого російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію. У Мінприроди заявили, що це може спровокувати ядерну катастрофу.

АЕС працює у плановому режимі, але персонал утримують у заручниках.

На Запорізькій АЕС у ніч проти 4 березня сталася пожежа через обстріл росіян. За даними "Енергоатому", під час штурму окупантами Запорізької атомної електростанції загинули троє українських військових та ще двоє отримали поранення. Українські захисники знищили ворожий танк із екіпажем.

За даними голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, обстрілюють Запорізьку АЕС бойовики-кадирівці. Вони вже вбили кількох співробітників станції, які відповідали за ядерну безпеку.