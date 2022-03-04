В Україну прибули перші ветерани ізраїльського спецназу – нардеп

В Україну прибули перші ветерани ізраїльського спецназу, які воюватимуть на боці України проти російської агресії, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив депутат Верховної Ради від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Шабат шалом, православні! Не тільки тому, що зараз розпочався шабат, друзі, а тому що в Україну вже прибули перші ветерани спецназу Ізраїлю. Але це одні з найкращих із найкращих. Вони теж хочуть взяти участь у боротьбі світла проти пітьми. Так, в Україні йде війна, в якій християни, іудеї, мусульмани та інші віруючі воюють проти орків. Єднання як воно є!" , — заявив Гончаренко.

Раніше радник голови ОПУ Олексій Арестович заявив про велику кількість бажаючих приєднатися до нового підрозділу "Інтернаціональний легіон".