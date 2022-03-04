Інцидент з Шуфричем: Данілов пригрозив депутатам ОПЗЖ розстрілом

Інцидент з Шуфричем: Данілов пригрозив депутатам ОПЗЖ розстрілом
Фото: facebook

Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив депутатам партії "Опозиційної платформи — За життя" ліквідацією, якщо вони хоча б наблизяться до блок-постів, повідомляє Ділова столиця.

Про це Данілова заявив в ефірі телемарафону єдиних новин.

"Хотів би окремо сказати деяким депутатам ОПЗЖ. Якщо ви будете шлятися нашими блок-постами, то вас будуть вбивати на місці. Вам там нічого робити. Це ви привели сюди російського агресора", — заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, 4 березня бійці тероборони затримали нардепа від проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який фотографував її блокпост. Охоронці Шуфрича відстрілювалися під час його затримання бійцями територіальної оборони.

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