Інцидент з Шуфричем: Данілов пригрозив депутатам ОПЗЖ розстрілом

Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив депутатам партії "Опозиційної платформи — За життя" ліквідацією, якщо вони хоча б наблизяться до блок-постів, повідомляє Ділова столиця.

Про це Данілова заявив в ефірі телемарафону єдиних новин.

"Хотів би окремо сказати деяким депутатам ОПЗЖ. Якщо ви будете шлятися нашими блок-постами, то вас будуть вбивати на місці. Вам там нічого робити. Це ви привели сюди російського агресора" , — заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, 4 березня бійці тероборони затримали нардепа від проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який фотографував її блокпост. Охоронці Шуфрича відстрілювалися під час його затримання бійцями територіальної оборони.