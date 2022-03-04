Один із найбільших інтернет-провайдерів світу відключає російських операторів - Федоров

Це призведе до погіршення доступу росіян до інтернет сервісів, повідомляє Ділова столиця.

Один із найбільших магістральних провайдерів американської компанії Cogent відключає російських операторів від своїх мереж.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що компанія пропонує операторам забрати серверне обладнання впродовж місяця.

З Cogent працює "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и VK.