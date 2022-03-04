У Тбілісі проходить багатотисячний мітинг на підтримку України

У п’ятницю, 4 березня, у Тбілісі відбувається багатотисячний мітинг на підтримку України, повідомляє Новое время.

Президент України Володимир Зеленський подякував грузинам за підтримку.

На опублікованих кадрах видно, як люди стоять у центрі Тбілісі з українськими та грузинськими прапорами.

Зеленський, звертаючись до людей, закликав решту так само виходити на вулиці і не мовчати.