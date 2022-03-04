У Тбілісі проходить багатотисячний мітинг на підтримку України
У п’ятницю, 4 березня, у Тбілісі відбувається багатотисячний мітинг на підтримку України, повідомляє Новое время.
Президент України Володимир Зеленський подякував грузинам за підтримку.
На опублікованих кадрах видно, як люди стоять у центрі Тбілісі з українськими та грузинськими прапорами.
Зеленський, звертаючись до людей, закликав решту так само виходити на вулиці і не мовчати.
"Виходьте на вулиці. Не мовчіть. Підтримуйте Україну. Ми боремося за це. Якщо Україна впаде, то впаде вся Європа. Вільнюс, Франкфурт, Тбілісі, Братислава, Прага, Львів, Париж. Кожен із вас сьогодні – українець", – заявив він.