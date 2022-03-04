Єрмак: Путін або примусить Україну капітулювати, або спалить все дотла
Глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Путін або примусить Україну капітулювати, або спалить все дотла. Він підкреслив, що третього варіанту в Москві не розглядають, повідомляє РБК-Україна.
"Це московський спосіб війни. Сили Путіна продовжать тероризувати країну (Україну - ред.), щоб змусити її здатися. Якщо їм це не вдасться, вони спалять все дотла", - написав Єрмак.
За його словами, в Кремлі розглядають тільки два варіанти: або капітуляція України, або її повне знищення.
"Третій варіант не допускається", - резюмував глава ОП.
Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві. Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський, а на Україну вже тиждень падають російські бомби.