Слідом за Facebook у Росії заблокували Twitter - Федоров

Після блокування cоціальної мережі Facebook у Росії взялися за сервіс мікроблогів Twitter, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

"Росія заблокувала twitter! Все за Джорджом Орвеллом. Наступний крок створення Міністерства Правди, Міністерства Любові, Міністерства Достатку та Міністерства Миру", — наголосив він .

Нагадаємо, раніше в Росії заблокували Facebook нібито через "дискримінацію ЗМІ РФ".