У Росії заблокували Twitter та YouTube. Також перестав працювати Booking – Федоров

У Росії заблокували соціальну мережу Twitter і відеохостинг YouTube. Також перестав працювати сервіс бронювання готелів Booking, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Росія заблокувала Twitter! Все за Джорджем Орвеллом" , - написав на своїй сторінці в Facebook Федоров.

Він додав, що наступний крок російської влади - це створення декількох міністерств, у тому числі "правди", "любові", "достатку" і "миру".

Сервіс з бронювання готелів booking прийняв рішення припинити роботу на російському ринку. При пошуку варіанту розміщення в будь-якому місті Росії з'являється повідомлення, що готелі відсутні.

На блокування YouTube в Росії вказують дані сервісу Globalcheck. При виборі російського регіону відображається нульова доступність відеохостингу.

Фото: дані про доступ до YouTube в Росії (Globalcheck)

Нагадаємо, сьогодні у Росії заблокували соціальну мережу Facebook, її звинуватили в нібито мала місце "дискримінації російських ЗМІ".

Зазначимо, з учорашнього дня у Росії заблокували низку опозиційних ЗМІ, в тому числі "радіо Москви" і телеканал "Дождь".