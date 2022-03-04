Окупанти на Донеччині вели обстріли касетними снарядами — ООС

Російські війська обстріляли місто Покровськ на Донеччині касетними реактивними снарядами, повідомляє пресцентр ООС, повідомляє Новое время.

"Ворог, нехтуючи всіма міжнародними нормами, завдав удару по житловому кварталу та цивільній інфраструктурі українського міста" , — наголошує пресслужба.

Зазначається, що декілька касет, що прилетіли у приватні будинки жителів міста, так і не розірвалися.

У ДСНС попередили, що у цих вибухонебезпечних предметах гелеві підривники, і якщо вони вийшли з касети, значить переведені в бойове положення і спрацюють у період до 20 годин. Також вони реагують на перепади температур, тому в жодному разі ці предмети не можна переміщати, додали у відомстві.

"Удари касетними боєприпасами, що вражають велику площу, за визначенням невибіркові, а відтак використання їх за населеними пунктами — воєнний злочин" , — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що передова група залишила Міжнародний кримінальний суд у Гаазі та попрямувала до України для розслідування військових злочинів.