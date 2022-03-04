Зеленський відповів на відмову НАТО закрити небо над Україною

Президент Володимир Зеленський розкритикував міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, які відмовилися запроваджувати безпольотну зону над Україною, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав у своєму зверненні.

"Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, не впевнений внутрішньо. Хоча може володіти зброєю в рази сильніше, ніж у нас" , — констатував український президент

За словами Зеленського, допомога НАТО не є настільки масштабною, якою могла б бути для того, щоб більш ефективно протистояти Росії.

"Все, на що спроможний альянс на сьогодні, – це провести через систему своїх закупівель 50 тонн дизпалива для України. Напевно, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. Щоб краще горіло. Але він для нас згорів" , — констатував Зеленський.

"Ми продовжуємо боротися. Ми захистимо нашу державу. Ми звільнимо нашу землю. Завдяки нашим героям" , — наголосив глава держави.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що деякі країни-члени НАТО готові надати Україні літаки та засоби ППО.