Мiжнародна асоціація боксу відлучила росіян та білорусів від міжнародних змагань

Міжнародна асоціація боксу (IBA) заборонила російським та білоруським представникам цього виду спорту брати участь у міжнародних змаганнях, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на сайті IBA.

Санкції стосуються не лише боксерів, а й офіційних осіб, включаючи рефері та суддів.

"Через порушення олімпійського перемир'я та військових дій проти України IBA прийняла рекомендацію МОК щодо участі боксерів та офіційних осіб змагань (включаючи рефері та суддів), що належать до національних федерацій IBA Росії або Білорусі. Відповідно, їх не можна запрошувати або допускати до участі у міжнародних змаганнях з боксу" , – йдеться у повідомленні.

У випадках, коли неможливо реалізувати рішення за короткий термін з організаційних чи юридичних причин, їм дозволяється брати участь лише як нейтральні спортсмени.

Також схвалено скасування міжнародних заходів, запланованих у Росії та Білорусі у 2022 році. Керівництво асоціації запропонувало повну підтримку заходам, спрямованим на допомогу українським боксерам.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував міжнародним спортивним федераціям та організаторам спортивних заходів не запрошувати та не дозволяти участь російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб у міжнародних змаганнях.