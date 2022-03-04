ЄС планує відключити від SWIFT ще більше банків РФ - Борель

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що наразі розглядається варіант відключення ще кількох банків Росії від SWIFT, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє португальський телеканал RTP Madeira.

"Ми розглядаємо новий пакет санкцій, рішення щодо якого може бути прийняте найближчими днями. Наприклад, ми можемо збільшити кількість російських банків, які ми видалили зі SWIFT. Ми поки що не прийняли жодного конкретного рішення, ми тільки направили цю пропозицію для вивчення до технічних органів " , — Сказав Боррель.

За словами Жозепа Борреля, ЄС посилює санкції для того, щоб послабити російську економіку. Таким чином, Україна може зміцнити свої позиції на переговорах з Росією.

"Мета полягає в тому, щоб послабити російську економіку, щоб російська економіка відчула на собі тяжкість наслідків і, таким чином, зміцнила силу та позицію українців на переговорах" , — заявив він.

SWIFT — це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Її послугами користуються близько 11 тисяч банків та фінансових установ у більш ніж 200 країнах.

Як повідомлялось, очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що всі фінансові установи РФ повинні бути відключені від міжнародної системи SWIFT.