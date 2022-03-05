Samsung припиняє поставки телефонів і чіпів в Росію

Компанія Samsung заявила, що поставки телефонів, чіпів і побутової електроніки в Росію були припинені через вторгнення російських військ в Україну минулого тижня, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Таким чином південнокорейський технологічний гігант приєднався до списку компаній, що зростає, від Apple до Microsoft, які призупинили поширення своєї продукції на території РФ.

"Ми думаємо про всіх, хто постраждав, і наш пріоритет - забезпечити безпеку всіх наших співробітників і їх сімей" , - йдеться в заяві Samsung.

Компанія жертвує 6 мільйонів доларів, у тому числі 1 мільйон доларів на побутову електроніку, на гуманітарну діяльність в Україні.