Міноборони: від початку вторгнення ЗСУ знищили 39 літаків та 40 вертольотів РФ

За дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів, повідомляє Новое время.

Про це заявили в Міноборони України.

Вчора, 4 березня, російські загарбники втратили три "грачі" — так називають штурмовики Су-25. Два із них збито на Чернігівщині та один — під Волновахою Донецької області.

Крім того, у свій останній політ минулої доби вирушили і три вертольоти російських окупаційних військ.

"Протиповітряна оборона країни продовжує знищувати ворожу авіацію та завдає повітряних ударів по колонах техніки і живій силі окупантів" , — повідомили у Міноборони.

У відомстві зазначили, що до повномасштабного вторгнення в Україну, авіаційне угруповання російської армії, зосереджене довкола українських кордонів, налічувало близько семисот одиниць авіаційної техніки: приблизно 450 літаків і понад 250 вертольотів.