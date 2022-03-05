Україна та РФ домовилися про гуманітарні коридори з Маріуполя та Волновахи

В Міноборони Росії заявили, що армія РФ із 9-ї ранку за Києвом припинить вогонь і відкриє гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи. Інформацію про це також підтвердив мер Маріуполя та радник голови ОП Михайло Подоляк, повідомляє Українська правда.

"Російська сторона оголошує режим тиші з 10:00 мск і відкриває гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи, повідомили у МО РФ" , – пишуть російські ЗМІ.

Про "зелений" коридор з Маріуполя також заявив мер міста Вадим Бойченко.

"Саме зараз йде визначення часу відкриття гуманітарного "зеленого" коридору та початку режиму тиші для Маріуполя. Це надасть змогу почати відновлення критичної інфраструктури міста – світло, вода і мобільний зв’язок. Також буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої необхідності" , – заявив він.

Інформацію про відкриття гуманітарних коридорів з Маріуполя та Волновахи також підтвердив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "Суспільному"﻿. Він додав, що в цей перелік будуть додаватися й інші міста, які потребують евакуації населення.

Оновлено. Пізніше про евакуацію з Маріуполя повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Режим тиші у місті триватиме до 16:00. Об 11:00 розпочнеться евакуація населення. У наступні дні також будуть гуманітарні коридори для цивільних.