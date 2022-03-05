"Енергоатом": радіаційний фон у Запорізькій області в нормі

Змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, радіаційний гамма-фон — у нормі, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні НАК "Енергоатом".

За його інформацією, наразі оперативний персонал ЗАЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію.

Стан енергоблоків:

№1: планово-попереджувальний ремонт.

№2: у 18:49 04.03.2021 підключений до енергосистеми, в 19:45 навантажено до 460 МВт (ел.), наразі триває навантаження до 750 МВт (ел.).

№3: відключено від мережі, проводяться роботи з розхолодження ядерної установки.

№4: в роботі, електрична потужність 980 МВт (ел.).

№5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.

"Змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, радіаційний гамма фон знаходиться в межах нормальних показників" , — кажуть в "Енергоатомі".

В Енергодарі немає опалення та гарячої води через пошкодження теплотраси від ЗАЕС до міста. Триває ремонт. Роботи ускладненні через множинні пошкодження теплотраси. Запорізька АЕС нині захоплена російськими військовими.