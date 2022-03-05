Генштаб: РФ втратила понад 10 тисяч військовослужбовців за часи вторгнення

Російська армія за час вторгнення в Україну втратила понад 10 тисяч військовослужбовців, заявили у Генеральному штабі ЗСУ в суботу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.03 орієнтовно склали: особового складу - понад 10 тис. осіб, танків - 269 од., ББМ - 945 од., артилерійських систем -105 од., РСЗВ -50 од., засоби 39 од. (уточнюється), вертольотів – 40 од. (уточнюється), автомобільної техніки – 409 од., легкі швидкісні катери – 2 од., цистерн з ППМ – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3" , – йдеться в повідомленні

У повідомленні наголошується, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.