Прокуратура: у Ворзелі війська РФ обстріляли цивільний автомобіль

У Ворзелі Київської області російські війська обстріляли автомобіль з танкових кулеметів, у результаті двоє людей загинули, четверо поранено, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, 4 березня шестеро людей їхали на автомобілі з Ворзеля. Під час руху вони зустріли колону військової техніки окупантів, позначену буквою "V", що відкрила по них вогонь з танкових кулеметів.

Внаслідок обстрілу загинули двоє людей — жінка та 17-річна дівчина. Ще чотири особи отримали осколкові поранення, серед них діти 17 та семи років.

Події військових країни-агресора кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни, відзначили в прокуратурі.