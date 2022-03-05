ОДА: на околицях Сум вибухають снаряди, РФ завдає авіаудари

У Сумах вранці 5 березня почали розриватися снаряди на околицях міста, крім того, російська авіація обстріляла з повітря інфраструктурні об'єкти, повідомляє Українська правда.

Про це заявив керівник Сумської обласної військової (державної) адміністрації Дмитро Живицький.

"Суми. Із самого ранку на околицях міста почали зриватися снаряди. Потім російська авіація завдала точкових ударів по місту, зокрема по інфраструктурних об'єктах" , – заявив він.

За словами голови ОВА, оцінити завдану шкоду наразі неможливо, оскільки триває артилерійський обстріл.

Також постраждав від авіаударів російської авіації Сумський район. Зокрема, місто Лебедин.

Живицький нагадав, що вже другу добу Лебедин сидить без електроенергії через авіаобстріли противника.