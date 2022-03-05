ЄСПЛ заборонив РФ продовжувати обстріл цивільної інфраструктури

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повторив безпрецедентне для себе проміжне рішення за позовом "Україна проти Росії", у якому заборонив РФ продовжувати обстрілі цивільної інфраструктури, затвердивши його також для усіх майбутніх скарг проти РФ, повідомляє Українська правда.

Про це заявил суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдківська.

Рішення ухвалене у Страсбурзі у рамках так званого "правила 39", яке дозволяє ЄСПЛ ухвалювати тимчасові (забезпечувальні) заходи за скаргами і давати термінові накази державам-учасницям.

Раніше ЄСПЛ наказав Росії припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів під час ведення війни в Україні.

"Суд сьогодні поширив застосування цих тимчасових заходів на запити приватних осіб, що потерпають від російського вторгнення: "тих, хто ховається в сховищах, домівках та інших спорудах, побоюючись за своє життя через триваючі бомбардування та обстріли, без або з обмеженим доступом до їжі, охорони здоров’я, води, каналізації, електроенергії та інших взаємопов’язаних послуг, необхідних для виживання, які потребують гуманітарної допомоги та безпечної евакуації" , - розповіла Юдківська.

На додаток, ЄСПЛ наказав від РФ гарантувати безпечний прохід гуманітарної допомоги: "забезпечити безперешкодний доступ цивільного населення до безпечних шляхів евакуації, медичних послуг, їжі та інших предметів першої необхідності, швидкий і безперешкодний прохід гуманітарної допомоги та переміщення гуманітарних працівників".

Ці заходи будуть автоматично застосованих до всіх заявників, які у своїх скаргах до Страсбурга попросять Суд про застосування правила 39.