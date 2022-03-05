ЗМІ: у Херсоні мітингують проти окупантів, ті стріляли у повітря

У Херсоні знову збирається мітинг патріотичних сил, російські окупанти підтягують сили, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що російські військові мають намір блокувати проведення патріотичного заходу. Для цього вони підтягують під Херсонську ОДА 60 представників силового блоку та 10 резерву.

Наведений силовий блок буде одягнений у чорну форму, схожу на обмундирування українських правоохоронців, а також вони будуть озброєні травматичною зброєю та газовими балончиками.

Таким чином функціонери РФ намагатимуться запобігти попаданню активістів у будівлю ХОДА.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що російські війська відкрили вогонь у повітря для залякування протестувальників.