"Укрзалізниця": під Ірпенем війська РФ підірвали залізничні колії

У районі Ірпеня російські війська підірвали залізничні колії. У зв'язку з цим зійшли два вагони евакуаційного поїзда, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" та мера Ірпеня Олександра Маркушина.

За даними УЗ, снаряд окупаційної влади пошкодив колію в напрямку Ірпеня, в результаті чого зійшло два порожніх вагонів, що подаються на евакуаційний рейс у складі 5-вагонного поїзда.

Фото: t.me/UkrzalInfo

"Евакуаційний рейс з Ірпеня відбудеться іншими оперативно поданими вагонами "Укрзалізниці" з найближчої можливої точки. Решта евакуаційних рейсів слідують за графіком" , - повідомили в УЗ.

Водночас, мер Ірпеня повідомив, що люди, які очікують евакуацію з залізничного вокзалу Ірпеня перейти до Новоірпінської траси (с.Романівка). Звідти людей евакуюватимуть автобусами до Києва.