Зеленський про евакуацію українців: більше немає кордонів з Польщею

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в України більше немає кордонів з Польщею. Оскільки влада цієї країни допомагає в евакуації та надає притулок українським жінкам і дітям, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Нам вдалося не допустити гуманітарну кризу на кордоні. Вдалося організувати ситуацію так, що тисячі українських жінок і дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає якої національності, віри, скільки грошей. Фактично у нас більше немає кордонів з дружньою Польщею, тому що ми разом на боці добра. Нам не до кордонів" , - заявив президент.

Він також висловив упевненість, що незабаром можна буде сказати українцям, щоб вони поверталися додому.